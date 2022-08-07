Kızılcahamam'da belediyenin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor - Son Dakika
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Kızılcahamam'da belediyenin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor

07.08.2022 13:21
Kızılcahamam'da belediyenin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor

Kızılcahamam Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri sürüyor.

Kızılcahamam Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri sürüyor.

Her hafta cuma ve cumartesi günleri ünlü sanatçıları ilçede ağırlayan Kızılcahamam Belediyesince, ağustos ve eylül aylarında ilçe sakinlerine müzik ziyafeti sunulacak.

Etkinliklerde çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edilecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 7 konser ile yaz etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, "Geçen yıllarda pandemi nedeniyle konser yapamamıştık. Bu yaz Kızılcahamam'da müziğe doyacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da belediyenin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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