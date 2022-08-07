Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 7 konser ile yaz etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, "Geçen yıllarda pandemi nedeniyle konser yapamamıştık. Bu yaz Kızılcahamam'da müziğe doyacağız." ifadelerini kullandı.

Her hafta cuma ve cumartesi günleri ünlü sanatçıları ilçede ağırlayan Kızılcahamam Belediyesince, ağustos ve eylül aylarında ilçe sakinlerine müzik ziyafeti sunulacak.

Kaynak: AA

Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kızılcahamam'da belediyenin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor - Son Dakika

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