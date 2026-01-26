Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde özel bir hastanenin önünde gerçekleşen ve Suud Çeçen'in (56) hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis 10 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Son Dakika › Yerel › Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?