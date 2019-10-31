Son Dakika Haberleri: Kızını polislik sınavına hazırlamak için parkur yaptı
Son Dakika Güncel Kızını polislik sınavına hazırlamak için parkur yaptı

Kızını polislik sınavına hazırlamak için parkur yaptı

6 saat önce

Seydişehir İlçesinde yaşayan Mehmet Ali Akkuyu, kızının Polislik Spor Sınavı'na hazırlamak için evinin yanında parkur sahası yaptırdı.

Kızını polislik sınavına hazırlamak için parkur yaptı, System.String[]

Seydişehir İlçesinde yaşayan Mehmet Ali Akkuyu, kızının Polislik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sınavı'na hazırlamak için evinin yanında parkur sahası yaptırdı.


Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Akkuyu kızı Ayşe Akkuyu'nun polislik spor sınavına hazırlanacağı bir saha bulamadığı için çareyi kendi imkanlarıyla özel parkur yapmakta buldu.

Baba Mehmet Ali Akkuyu konuya yönelik şunları anlattı:

"Çok sevdiğim evladım polis olmayı çok istiyor. Müracaat yaptı. KPSS Puanı yeterli geldi ama kazanması için parkur sınavında başarılı olması gerekiyor. Seydişehir'de sınavlara hazırlanacağı bir saha bulamadık. Bende kendi imkanlarımla kepçe getirterek özel bir parkur oluşturdum. Bu yaptığımız parkurda kızım her gün sabah akşam sınava hazırlanıyor."

Seydişehir, Akkuyu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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