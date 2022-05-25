Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu - Son Dakika
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Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu

25.05.2022 10:57

ADANA'da sokak ortasında tabancayla vurulan Mesut Toprak'ın (37), 17 yaşındaki kızı D.T.'nin sevgilisi İsmail Y.'nin (25) arkadaşı Muhammet Emin Önel (21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ADANA'da sokak ortasında tabancayla vurulan Mesut Toprak'ın (37), 17 yaşındaki kızı D.T.'nin sevgilisi İsmail Y.'nin (25) arkadaşı Muhammet Emin Önel (21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Toprak'ın, 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup, konuşmaya başladığı İsmail Y.'yi "Cansu diye bir arkadaşım var. Seni beğenmiş ve tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdığı, çıkan çatışmada ise başından vurularak öldüğü belirlendi.

Olay, 19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta tabancayla bekleyen Mesut Toprak, otomobille gelen kişilerle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle taraflar, birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada Toprak, başına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinde Toprak'a ait olduğu değerlendirilen tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

KIZININ SEVGİLİSİ İLE SAHTE SOSYAL MEDYADAN GÖRÜŞTÜCinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada Toprak'ın, 17 yaşındaki kızı D.T.'nin sevgilisi İsmail Y.'nin arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Toprak'ın, 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup, konuşmaya başladığı İsmail Y.'ye "Cansu diye bir arkadaşım var. Seni beğenmiş ve tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdığı belirlendi. İsmail Y.'nin ise olay gecesi arkadaşları Muhammet Emin Önel ve İbrahim A. (24) ile  otomobille Toprak'ın söylediği sokağa gittiği tespit edildi.Elinde tabancayla sokakta bekleyen Toprak'ın, İsmail Y.'nin geldiğini görünce ateş açtığı ancak kurşunların karşı tarafın otomobiline isabet etmediği saptandı. Bu sırada İsmail Y.'nin yanındaki Önel'in de torpido gözündeki tabancayla otomobilden ateş açtığı ve silahından çıkan kurşunların Toprak'ın başına ve bacağına isabet ettiği belirlendi.Cinayet polisi tespitler üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda İsmail Y., arkadaşları Önel ve İbrahim A. ile cinayette kullanılan tabancayı verdikleri Mustafa B. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde 'Cansu' isminde bir kadınla tanıştığını ve buluşmak için sokağa gittiğini belirten İsmail Y., "Sokakta bekleyen bir kadın görmeyince hızlıca ayrıldım. Bu sırada bir kişi tabancayla ateş açtı. Otomobilin torpidosunda tabanca vardı. Muhammet de onu alıp, sıktı" dedi.'KİMİN ATEŞ ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'Cinayet şüphelisi Önel ise "İsmail, kız arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Hep birlikte söylediği adrese gittik. Sokakta silah sesleri geldi ancak kimin sıktığını bilmiyorum" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Emin Önel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İsmail Y., İbrahim A. ile Mustafa B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu - Son Dakika


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