Son Dakika Haberleri: KKTC'de İki Kadın Arabalarına Aldıkları Adamı Soydu

KKTC'de İki Kadın Arabalarına Aldıkları Adamı Soydu

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki kadın, araçlarına aldıkları şahsın 4 bin lirasını çaldı.

KKTC'de İki Kadın Arabalarına Aldıkları Adamı Soydu, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki kadın, araçlarına aldıkları şahsın 4 bin lirasını çaldı.

KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde araçla yolculuk yapan Behiye B. (40) ve Kaziban Ü. (33), iddiaya göre yolda sohbet edeceklerini söyleyerek araçlarına aldıkları Mustafa Şemmedi'yi Gülseren bölgesinde ağaçlık bir alana götürerek, üzerindeki 4 bin lirayı alıp kaçtı. Polise yapılan şikayet üzerine yakalanan 2 kadının evlerinde yapılan aramada paranın bir miktarı bulunarak el konuldu. Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan 2 kadının tahkikat amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - GAZİMAĞOSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, 3. Sayfa
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