KKTC'de son 24 saatte 66 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 19 bin 104'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 789 test yapılırken, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı ve 175 kişi taburcu edildi.

Kovid-19 tedavisi devam eden hasta sayısı 1002'ye gerilerken, bunlardan 6'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede virüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, toplamda 19 bin 104 vaka görüldü.

KKTC'de genelinde bugün 4 bin 573 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 109 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde, son 24 saatte yapılan 109 yeni vaka belirlendi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, yapılan 60 bin 278 test sonucunda 109 vakanın görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 119 bin 590'a yükseldiğini duyurdu.

77 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği belirtilirken, bunlardan 34'ünün durumunun ağır olduğu ve 14'ünün entübe edildiği belirtildi.