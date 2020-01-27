Son Dakika › Güncel › KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor - Son Dakika
KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor
6 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı Ercan Havalimanı'nda önlem alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:40 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı Ercan Havalimanı'nda önlem alınacak.
Sağlık Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ali Pilli başkanlığında yapılan toplantıda, Ercan Havalimanı'na termal kamera kurulması ve izolasyon odası hazırlanması kararı alındı.
Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi. Ülkede bu virüs nedeniyle şimdiye kadar 82 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı