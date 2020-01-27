KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor - Son Dakika
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KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı Ercan Havalimanı'nda önlem alınacak.

KKTC'de yeni tip koronavirüse karşı önlem alınıyor, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı Ercan Havalimanı'nda önlem alınacak.

Sağlık Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ali Pilli başkanlığında yapılan toplantıda, Ercan Havalimanı'na termal kamera kurulması ve izolasyon odası hazırlanması kararı alındı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi. Ülkede bu virüs nedeniyle şimdiye kadar 82 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ercan Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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