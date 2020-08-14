Kocaali yeni sosyal tesislerle canlanıyor - Son Dakika

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçeye yeni sosyal ve kültürel alanlar kazandırmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Kocaali Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Alandere Mahallesi'nde bulunan Islak Ağzı Deresi'nde, ıslah ve beton zemin kaplama çalışmaları sürüyor.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Acar, geçen hafta Yeni Mahalle'de 6 bin metrekare üzerine kurulu, içerisinde sosyal donatı alanlarının bulunduğu "Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Parkı ve Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıklarını anımsattı.

Acar, şimdi de Alandere Mahallesi'nde bulunan Islak Ağzı Deresi'nin çevresinde ihya çalışmalarına başladıklarını anlatarak, "DSİ'nin dere zemini betonla kaplamasının akabinde belediyemiz tarafından 1600 metre uzunluğunda, içerisinde yürüyüş, bisiklet yolu, dinlenme alanları bulunduracak, Kocaali'mizin sahiline değer katacak peyzaj ve aydınlatma düzenlemeleri yaparak nezih bir görünüme kavuşturacağız." ifadesini kullandı.