Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ö.A'nın (47) Gebze'de olduğu belirlendi.

Harekete geçen polis ekipleri, Ö.A'yı Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.