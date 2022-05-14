Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de, ev ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 5-7 Nisan'da Kartepe ve Çayırova ilçelerinde otodan hırsızlık, yağma ve gasp olaylarında 20 bin avroluk 81 adet çek, 3 bin lira ve bir tabancanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, çalışmalarının ardından, 3 ilde de araçlardan toplam 242 bin lira çaldığını tespit ettiği Ü.M'yi Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çayırova ilçesinde de bir evden 200 bin lira değerinde ev eşyası ile inşaat malzemelerini çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.