Kamyonette 61 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde park halindeki kamyonette yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kocaeli 'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 61 Pakistan uyruklu saklandıkları kamyonette yakalandı.

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