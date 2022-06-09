Kocaeli'de okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

09.06.2022 20:04
Kocaeli'de okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, okul kantininden para çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, okul kantininden para çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir okulun kasasından gece hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, benzer suçlardan 70 kaydı olduğu tespit edilen T.M.D'nin (17) eşkalini belirledi.

Çevrede araştırma yapan polis, zanlıyı kent meydanında yakaladı.

Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkartılan T.M.D. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Saraybahçe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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