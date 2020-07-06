Kocaeli'de polis memuru boğularak can verdi - Son Dakika

Kocaeli'de polis memuru boğularak can verdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ailesiyle serinlemek için denize giren 29 yaşındaki polis memuru, boğularak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ailesiyle serinlemek için denize giren 29 yaşındaki polis memuru, boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İzmit'ten ailesi ile birlikte Kandıra ilçesi Kerpe kıyısına giden polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (29), serinlemek için denize girdi. Denizde yüzmeye başlayan Gülmez'in bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden sahildeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan Gülmez, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Gülmez'in Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de polis memuru boğularak can verdi - Son Dakika
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