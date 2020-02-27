Kocaeli'de şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

İzmit Körfezi'ndeki şiddetli rüzgar nedeniyle Eskihisar Feribot İskelesi seferlerine ara verildi.



Akşam saatlerinde başlayan rüzgarın etkisini arttırması İzmit Körfezi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit Körfezi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferlerine ara verildi.

Seferlere rüzgarın şiddetinin azalmasının ardından yeniden başlanacağı öğrenildi.

Gölcük ve Darıca ilçelerinde şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu

Kocaeli'nin Gölcük ve Darıca ilçelerinde de şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı.

Gölcük'ün İrşadiye Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir ahırın çatısı uçtu.

Darıca'nın Bayramoğlu Mahallesi'nde ise park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Olayda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.