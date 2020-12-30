Kocaeli'de üvey annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, üvey annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Sanık Samet Cihan Y'nin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatı ve yakını hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Samet Cihan Y. de ailesinin zor durumda olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Acısu Mahallesi'nde 24 Ekim 2018'de Samet Cihan Y. (24) ile Gürcistan uyruklu üvey annesi Nana Gokhldze arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Samet Cihan Y. tarafından bıçakla boğazından yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Gözaltına alınan Samet Cihan Y. tutuklanmıştı.