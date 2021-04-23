Çocuklar 23 Nisan coşkusunu gezici tırla yaşadı - Son Dakika

Kocaeli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gezici tırla etkinlik düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde bunalan çocuklar ve aileleri için Büyükşehir Belediyesince Türk bayrakları ve balonlarla süslenen tır İzmit sokaklarında dolaştı.

Masal kahramanlarının kostümlerini giyerek tırdaki yerlerini alan tiyatro oyuncuları, evlerinin balkonuna çıkan çocukları selamladı.

Türk bayraklarıyla pencereye çıkan çocuklar da tıra el sallayarak bayram coşkusunu yaşadı.

Kentteki kutlamalar kapsamında çevrim içi yayınlanan oyun ve etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen 4 oyun, çevrim içi gösterimle çocuklarla buluştu.