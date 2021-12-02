Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 gencin cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınan Ahmet Macit (18) ile kuzeni Emirhan Tural'ın (20) cenazeleri, Derince Merkez Camisi'ne getirildi. Burada, gençlerin amca ve dayıları taziyeleri kabul etti.

Söz konusu kazada oğlunu ve yeğenini kaybeden AK Parti'den Derince Belediye Meclis Üyesi Hamza Macit'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Medipol Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Macit ile Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Tural'ın cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ile ailelerin yakınları katıldı.

Sarı'nın cenazesi Kandıra'da defnedildi

Kazada ölen gençlerden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sevban Tuna Sarı'nın cenazesi ise Kandıra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Sarıahmetler Mahallesi'ndeki Ramazan Paşalar Camisi'ne getirilen Sarı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, yakın arkadaş olan gençlerin dün akşam bir alışveriş merkezinde vakit geçirdikleri, daha sonra Sarı'yı evine götürürlerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

D-605 kara yolunda Kandıra istikametine giden Ahmet Macit idaresindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, dün akşam yol kenarında park halindeki 41 AIK 510 plakalı tıra arkadan çarpmış, kamyonun altına sıkışan araçtaki 3 genç olay yerinde yaşamını yitirmişti.