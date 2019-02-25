Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Yeğen Cinayetine Tutuklama

Kocaeli'deki Yeğen Cinayetine Tutuklama

38 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, barda tartıştığı yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'deki Yeğen Cinayetine Tutuklama, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, barda tartıştığı yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'taki barda, alacak sebebiyle çıktığı belirtilen kavgada, yeğeni Abdullah S'yi silahla öldürdüğü iddia edilen Sinan Y. polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İzmit'te bir barda önceki gün Sinan Y. ile yeğenleri Abdullah S, Orhan C. ve Ahmet Saadettin C. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan Y, yanındaki silahla 3 kişiye ateş ederek, olay yerinden kaçmıştı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılmış, ağır yaralanan Abdullah S. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sinan Y, olay yerinden kaçarken kullandığı araçla Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde kaza yapmış, daha sonra taksiye binip bölgeden uzaklaşmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Kocaeli Adliyesi, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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