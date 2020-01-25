Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ereğli Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla görüşen Canbaba, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlediklerini söyledi.



Toplantıya kamu kuruluşu temsilcilerinin de katıldığına işaret eden Canbaba, "Vatandaşımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak bizim birinci önceliğimizdir. Bu kapsamda halk toplantılarını sık sık düzenleyeceğiz. Halkımız her türlü sorununda kapımızı çekinmeden çalmalı." dedi.



-Yarıyıl tatilinde öğrenciler LGS hazırlıklarına devam ediyor

Gölcük İhsaniye OYAK Ortaokul öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlıklarına devam ediyor.

Okul müdürü Fuat Gedikli, yaptığı açıklamada, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için etüt odaları açtıklarını belirterek, "Öncelikle okulumuzun eğitim ve öğretim başarısının yükseltilmesi için okul idaremiz, okulumuzun velileri ve öğrencilerimizle büyük çaba harcıyoruz. Kısacası bizler el birliğiyle çalışmalarımızı uyum içerisinde gerçekleştiriyoruz. Yarıyıl tatilimiz başladı. Bu yarıyıl tatilinde öğrencilerimizin yarıyıl tatilini değerlendirmesi için okul idarecilerimizle birlikte LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz için okulumuzda bulunan etüt odalarını hazırladık. Okulda görev alan öğretmenlerimizin de gayretleriyle öğrencilerimiz bu yarıyıl tatili boyunca LGS hazırlıklarına devam ediyorlar." ifadesini kullandı.