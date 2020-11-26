Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

26.11.2020 19:43
Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da ilçedeki bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Derince ilçesinde düzenledikleri operasyonda şüpheliler A.D. ve P.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan birinin 8 diğerinin 23 suç kaydı olan şüphelilerin, çaldıkları ziynet eşyalarının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'nde 200 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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