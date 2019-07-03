KOCAELİ Ormandaki kenevir tarlaları imha edildi
1 saat önce
Ormandaki kenevir tarlaları imha edildiKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edilirken, ağaçların da kesilmesiyle oluşturulan alanlara ekilen 9 bin 732 kök kenevir sökülüp yakılarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:50 Kaynak: DHA
Ormandaki kenevir tarlaları imha edildi Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edilirken, ağaçların da kesilmesiyle oluşturulan alanlara ekilen 9 bin 732 kök kenevir sökülüp yakılarak imha edildi.
Kocaeli İl Jandarma
Komutanlığı, Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Föngel Tepe ve Acarlar
mevkilerinde kenevir ekildiği bilgileri üzerine harekete geçti. Jandarma ormanlık alana ekilen kenevirlerin yerini belirlemek için drone kaldırdı. Drone ile havadan elde edilen görüntülerle 3 farklı yerdeki kenevir tarlalarının yerleri belirlendi. Jandarma kenevir tarlalarının olduğu bölgelere giderken, bazı yerlerde kenevirlerin ekilmesi için ağaçların kesilerek alan açıldığı tespit edildi. 9 bin 732 kök kenevir sökülürken, savcılığın talimatı ile yakılarak imha edildi. Kenevirleri eken kişileri tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.
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