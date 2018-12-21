Kocaelili Gazeteci Muhtar Adayı Oldu
4 saat önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ikamet eden gazeteci Dilek Eroğlu Yıldır Orhangazi Mahallesi'nin yeni muhtar adayı oldu.
Kocaeli
'nin Dilovası
ilçesinde ikamet eden gazeteci Dilek Eroğlu Yıldır Orhangazi
Mahallesi'nin yeni muhtar adayı oldu.
Kocaeli'nin Gebze
ve Dilovası ilçelerinde basın kuruluşlarında gazeteci olarak görev yapan ve daha sonra eşi ile birlikte yerel haber sitesi kurarak yayıncılık hayatına devam eden Dilek Eroğlu Yıldır Orhangazi Mahallesi'nin muhtar adayı oldu.
-Doğduğu ilçeye muhtar adayı oldu
Henüz 26 yaşında olan ve azmiyle dikkat çeken muhtar adayı Dilek Eroğlu Yıldır, "Büyüklerimizin ve gençlerimizin fikirlerine, azimlerine, bilgilerine güvenerek gençlerin önlerini açmalarını büyüklerimizden saygı ve sevgilerimle istiyorum. Yeni bir anlayışla, genç fikirle, gelişim sağlamak ve ilçemizin en büyük mahallesi olan Orhangazi Mahallesi'ne hizmet etmek için muhtar adayıyım" dedi. Kocaeli ilçelerinde uzun yıllardır basın mensubu olarak görev yapan Yıldır, doğup büyüdüğü Dilovası'nın en büyük mahallesine muhtar seçilebilmek için çalışmalara başladı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:13 Kaynak: İHA
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