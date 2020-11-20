"Kolay Adresleme" ile para transferi yakında QNB Finansbank'ta - Son Dakika

"Kolay Adresleme" ile para transferi yakında QNB Finansbank'ta

20.11.2020 10:53

QNB Finansbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ve KOLAS (Kolay Adres Tanımlama) ile müşterilerine, uzayan IBAN numaraları yerine kolayca...

QNB Finansbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ve KOLAS (Kolay Adres Tanımlama) ile müşterilerine, uzayan IBAN numaraları yerine kolayca hatırlayabilecekleri kişisel bilgileri kullanarak 7/24 para transferlerini gerçekleştirebilme imkanı sunacak.

QNB Finansbank açıklamasına göre, KOLAS ile kişiler IBAN ya da hesap bilgilerine ihtiyaç duymadan para transferi yapabilecek. Bu uygulamayla kişiler; cep telefonu numarası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası gibi en sık kullanılan kişisel bilgilerini diledikleri banka hesabına tanımladıktan sonra, gönderici ile bu bilgileri paylaşarak para transferi işlemlerini pratik bir şekilde tamamlayabilecek.

FAST sisteminde, IBAN yerine cep telefonu, e-posta veya T.C. kimlik numarası gibi kolaylıkla hatırlanan bilgiler kullanılarak 7/24 yurt içinde işlem başına 1.000 TL'ye kadar para transferleri QNB Finansbank Cep ve İnternet Şubesi kanalıyla çok kısa sürede yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansbank, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kolay Adresleme' ile para transferi yakında QNB Finansbank'ta - Son Dakika Ekonomi


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