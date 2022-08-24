Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN liderlerinin tutuklama emri kaldırıldı - Son Dakika
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Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN liderlerinin tutuklama emri kaldırıldı

24.08.2022 07:42
Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN liderlerinin tutuklama emri kaldırıldı

Kolombiya'da savcılık, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) liderlerinin tutuklanma emrinin 3 ay süreyle kaldırıldığını duyurdu.

Kolombiya'da savcılık, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) liderlerinin tutuklanma emrinin 3 ay süreyle kaldırıldığını duyurdu.

Başsavcı Francisco Barbosa, açıklamasında, hükümet ile yeniden masaya oturan ELN liderlerine yönelik tutuklama kararının 3 ay süreyle askıya alındığını belirtti.

ELN liderlerinden Nicolas Rodriguez Bautista, Pablo Beltran, Aureliano Carbonell, Gustavo Martinez ve Silvana Guerrero hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin durdurulduğunu belirten Barbosa, kararın INTERPOL dahil ulusal ve uluslararası adli polis yetkililerine bildirildiğini söyledi.

Barbosa, "Bu dava, devlet kurumları arasındaki iş birliğini öngören Siyasal Anayasa'nın 113. maddesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde, Anayasa'nın 22. maddesine göre hareket etmek, başsavcı olarak benim taahhüdümdür." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Bolivar yönetim merkezinde yaptığı açıklamada, ELN ile keşif aşamasının yeniden başladığını vurgulayarak, bir kararname ile tutuklama emirlerinin kaldırılmasına karar verildiğini kaydetti.

Hükümet, ELN ile yeniden masaya oturmuştu

Barış Yüksek Komiseri Ivan Danilo Rueda, Küba'nın başkenti Havana'da 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ELN'nin diyalog arzusunu ortaya koyduğunu belirtmiş, barış müzakerelerine yeniden başlanacağını duyurmuştu.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığını kazanan Gustavo Petro, seçim kampanyası süresince yaptığı açıklamalarda, ELN ile yeniden masaya oturulacağını ifade etmişti.

ELN, bazı rehineleri serbest bırakmıştı

ELN'in, çeşitli tarihlerde zorla alıkoyduğu bazı rehineleri müzakere masasına destek amacıyla serbest bıraktığı aktarılmıştı.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devletle barış anlaşması imzalamasından sonra ülkedeki en etkin silahlı grup olma özelliğini taşıyor.

ELN ile müzakereler

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque ise çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlemeyi ve rehineleri bırakması çağrısında bulunmuştu.

Kanlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulu'nun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN liderlerinin tutuklama emri kaldırıldı - Son Dakika
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