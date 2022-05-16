"Komedi Mola" adlı tiyatro oyununun 3. bölümü Diyarbakır'da seyirciyle buluştu - Son Dakika
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"Komedi Mola" adlı tiyatro oyununun 3. bölümü Diyarbakır'da seyirciyle buluştu

16.05.2022 13:15
"Komedi Mola" adlı tiyatro oyununun 3. bölümü Diyarbakır'da seyirciyle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (DBŞT) oyunu "Komedi Mola"nın 3. bölümü sahnelendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (DBŞT) oyunu "Komedi Mola"nın 3. bölümü sahnelendi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Feqiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında birbirinden renkli etkinlikleri vatandaşlarla ücretsiz bir şekilde buluşturuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, her ay farklı skeçlerden oluşacak yeni oyunu "Komedi Mola"yı sahnelemeye devam ediyor.

İkisi Türkçe ikisi de Kürtçe olmak üzere dört skecin sahnelendiği tiyatro oyununun 3. bölümü de seyirciyle buluştu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gösterimini yapılan oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Komedi Mola'nın genel sanat yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapıyor.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Feqiye Teyran, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Komedi Mola' adlı tiyatro oyununun 3. bölümü Diyarbakır'da seyirciyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Komedi Mola" adlı tiyatro oyununun 3. bölümü Diyarbakır'da seyirciyle buluştu - Son Dakika
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