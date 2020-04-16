KOMEK'ten Beyşehir Belediyesine koruyucu maske desteği - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KOMEK ASEM Kurs Merkezi'nden, Beyşehir Belediyesine koruyucu maske desteğinde bulunuldu.

KOMEK ASEM Beyşehir Merkezi Müdürü Nermin Şan, Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.

Şan, Konya Büyükşehir Belediyesi ASEM Kurs Merkezi'nde günlük bin adet koruyucu maske üretiminin yapıldığını hatırlatarak, "Üretilen maskeler, Beyşehir ve Derebucak belediyelerimiz ile toplu ulaşımı kullanan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmektedir. Bu çerçevede, Beyşehir Belediyemize de 2 bin adet tek kullanımlık maske desteğinde bulunduk. Gönüllü olarak maske dikiminde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bayındır ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerden birisinin koruyucu maske olduğunu belirterek, bunların üretimini sürdüren KOMEK bünyesindeki öğretmenler ile gönüllü kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Belediyesinin de pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımı yaptığını hatırlatan Bayındır, KOMEK ASEM Kurs Merkezi'nden yapılan 2 bin maske desteği için memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bayındır, "Bu süreçte el birliğiyle, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, elimizden gelen desteği vererek, sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadesini kullandı.