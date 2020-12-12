Konfor, evlerden sokaklara taştı - Son Dakika

Konfor, evlerden sokaklara taştı

12.12.2020 07:32
Konfor, evlerden sokaklara taştı, System.String[]

Küresel moda otoritesi The Lyst'in raporuna göre 2020'de eşofmanlara ilgi arttı.

Küresel moda otoritesi The Lyst'in raporuna göre 2020'de eşofmanlara ilgi arttı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında nisan ayından itibaren yaşanan artış yüzde 104 oranında. Pandemi nedeniyle daha çok evlerde kalınması, toplantıların çevrimiçi platformlara taşınması ve Kim Kardashian, Hailey Bieber ve Irina Shayk gibi dünyaca ünlü stil ikonlarının tercihleri bu ilginin başlıca sebepleri.

Çok konuşulan iki marka...

Eşofmanları sadece tek bir dönem, hatta tek bir sezonla eşleştirmek elbette mümkün değil. Rahatlığından ödün vermek istemeyenlerin tercihi olan bu ikonik ürünler gardıroplarda hep vardı. Altın çağınıysa 2000'lerin başlarında yaşamıştı. Dönemin stil öncülerinden Paris Hilton'un düşük belli kadife eşofmanlarıyla sokaklarda salınarak yürüdüğü günleri kim unutabilir? O dönemde konfor alanından uzaklaşan eşofmanlar şimdi rahatlığın simgesi olarak sokaklara taşındı.

Balenciaga, Miu Miu, Gucci, Off-White gibi modaya yön veren markaların yeni nesli çok iyi anlayıp rahatlık ve stili bir arada sunan tasarımları çok sevilse de bu yıl eşofmanlarıyla çok konuşulan iki markadan da söz etmek gerek. Kim Kardashian'ın Skims markası 2000'li yıllardan ilham alan kadife tasarımlarıyla öne çıktı. The Pangaia markasıysa sürdürülebilirliğe vurgu yapan eşofman takımlarının üzerine hangi şartlarda ve nasıl üretildiklerini işleyerek 'duyarlı' görünmeyi popüler hale getirdi.

Vogue Amerika'nın genel yayın yönetmeni ve en tanınan stil ikonlarından Anna Wintour bile eşofman giyerek poz verdi.

'Bile' diyoruz çünkü kendisi bundan yalnızca bir yıl önce asla eşofman giymeyeceğini söylemişti. Wintour'un eşofmanlı fotoğrafı moda dünyasında 'asla' kelimesinin geçerli olmadığını yeniden hatırlattı.

Yaratıcılığınızı kullanın

Eşofmanları sadece spor parçalarla kullanmak zorunda da değilsiniz. Onları dolabınızdaki farklı tarzlarla eşleştirmeyi deneyin. Örneğin spor ayakkabı, uzun kaşe palto, halka küpeler ve en havalı güneş gözlüğünüzle tamamlayarak... Hailey Bieber stiline gönderme yapabilirsiniz ya da daha dar kesimli bir modeli uzun çizmelerinizle bir araya getirerek şık bir zıtlık yaratabilirsiniz. Eşofman alışverişini yaparkense hem evde hem de sokakta konforunuzu ve şıklığınızı koruyacak bir model seçmenizi öneririz.

HER TARZA UYGUN

Bu takımı postal bot ve uzun paltonuzla tamamlayabilirsiniz. DeFacto. Üst de alt da 79.99 lira.

Kadife sevenler için Penti'de alternatifler var. 77.99 lira.

Adidas'ın klasik çizgilerini taşıyan bu ürün zamansız eşofman modellerinden biri... 579 lira.

Batik desenli modeller de seçilebilir. İster spor, ister topuklu ayakkabıyla... Markası Mavi, 179.99 lira.

Siyah, bol kesim bir kazak ve postal botlarla size çok yakışacak. H&M, 49.99 lira.

Les Benjamins'in bu kırmızı kadife eşofmanıyla iddialı ve şık görünebilirsiniz. 499.50 lira.

Siyah klasik bir eşofman takımı gardırobunuzda yıllarca kalacak. Trendyolmilla. Üst de alt da 50.99 lira.

Bu yılın popüler renklerini de değerlendirin. Fifty Pieces'ın bu modeli rengiyle öne çıkıyor. 319 lira.

Mint rengi bu model Beymen Club'dan... 549 lira.

GELENEKSEL YORGANLAR ÇANTALARDA

Geleneksel el işi Türk yorganları koleksiyoner Ayça Sarc ve Mehry mu markasının yaratıcısı Güneş Mutlu sayesinde çantalarda hayat buldu. 'Mehry mu x Yorganlar Fora' isimli koleksiyon önemli bir kültürel mirası modern bir dokunuşla yeniden canlandırarak zanaatkarlara destek olmak ve evin sıcaklığını taşınabilir bir aksesuara dönüştürmek için hayata geçirilmiş. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı gibi canlı renklerde saten ipek kumaştan hazırlanan çantaların tasarımları kadar isimleri de ilgi çekici: 'Meliha', 'Cenan' ve 'Nevin'...

Konfor, evlerden sokaklara taştı

Kim Kardashian, Paris Hilton, Irina Shayk, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Konfor, evlerden sokaklara taştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak         
23:47
60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş         
23:04
2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum         
22:39
Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti         
21:30
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar         
09:07
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 07:48:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konfor, evlerden sokaklara taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei