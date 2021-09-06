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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti

06.09.2021 11:12
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Ituri eyaletinin başkenti Bunia'da isyancıların saldırısında 30 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Ituri eyaletinin başkenti Bunia'da isyancıların saldırısında 30 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bunia şehrinde bulunan Mapasana kırsalında, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancıların infaz ettiği 30 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölge sakinleri, kurşuna dizilerek öldürülen sivillerin cesetlerini Mapasana kırsalındaki Tsani Tsani tepesinde buldu.

İsyancıların sivilleri cumartesi günü öldürdüğü belirtildi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

İnfaz, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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