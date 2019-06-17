Son Dakika Haberleri: "Kongre turizmi İstanbul için öncelikli"
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"Kongre turizmi İstanbul için öncelikli"

17 dakika önce

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez." dedi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:43 
Türkiye Otelciler Birliği, İstanbul
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