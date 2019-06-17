"Kongre turizmi İstanbul için öncelikli"
17 dakika önce
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:43
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Kongre turizmi, Türkiye
ve özellikle de İstanbul
için öncelikli ve vazgeçilmez." dedi.
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