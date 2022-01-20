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Kont Drakula'nın esir tutulduğu kalede restorasyon - Son Dakika

Kont Drakula'nın esir tutulduğu kalede restorasyon

20.01.2022 20:26

Kont Drakula'nın esir tutulduğu kalede restorasyonTOKAT Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kalesinde restorasyon çalışmaları kapsamında Kont Dracula'nın esir tutulduğu zindanların canlandırılarak mumya heykelinin yapılmasının planladığını kaydetti.

Kont Drakula'nın esir tutulduğu kalede restorasyon

TOKAT Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kalesinde restorasyon çalışmaları kapsamında Kont Dracula'nın esir tutulduğu zindanların canlandırılarak mumya heykelinin yapılmasının planladığını kaydetti.

Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Tokat Kalesinde restorasyon çalışmaları kış şartları nedeni ile aralıklarla devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde savunma amaçlı kullanılan, gizemini halen koruyan kalenin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Restorasyon çalışmalarında ayıca Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kont Dracula'nın esir tutulduğu zindanlar canlandırılacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Timur'un büyük Anadolu işgalinde fethedemediği tek kale olan Tokat Kalesinin, işgal edilememiş bir kale olduğuna dikkat çekti. Başkan Eroğlu, kalenin bir başka yönü ile de insanların dikkatini çektiğinin altını çizdi. Restorasyon çalışmalarında Kont Dracula'nın esir tutulduğu Tokat kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılacağını vurgulayan Başkan Eroğlu, "Dracula'nın zindanda esir tutulmuş olması nedeni ile bir projemizi Anıtlar Kurulu'na sunacağız. ve bu noktada da bir canlandırma hem mumya heykeliyle yine orada oluşturacağımız bu mağaradaki zindansı görüntüyle nerede oturmuş, nerede kalkmış? Bunları da orada ortaya koymamızla kalemizin bir de bu yönünü ortaya çıkartmış olacağız" dedi.

Başkan Eroğlu, kaleyi gezmeye gelenlerin ayrıca çay içebilecekleri Tokat manzarasını izleyebilecekleri seyir teraslarının da oluşturulacağına dikkat çekerek, "Kalemizde seyir terasının da yapılmasıyla beraber insanların hem gezdiği hem bir müze şeklinde ziyaret ettikleri bir yer olacak. 900 adımda 900 yıllık eserlerin olduğu bir alanı da buluşturmak şehrimizin turizmine de çok farklı bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

140 metre derinliğindeki su sarnıcı turizme kazandırılacak

Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 140 metre derinliğinde ortaya çıkarılan su sarnıcının da değerlendirileceğini belirten Başkan Eroğlu, "Sarnıcı'nın olduğu kuyu kazıldı. ve sonuna kadar ulaşıldı. ve oraya da belki bir asansör sistemiyle inilip çıkılıp insanların o dönemde nasıl bir sudan ve su kuyusundan ihtiyaçlarını giderdiklerini, ışıklandırmayla da belki ortaya koyabileceğiz. Birkaç tane daha buna benzer noktalardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili de böyle bir araştırma çalışmaları var. Belki bunlar da eklendiğinde kalemizin çok daha gizemli görüntüsü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kont Drakula'nın esir tutulduğu kalede restorasyon
Kont Drakula'nın esir tutulduğu kalede restorasyon
Kont Drakula'nın esir tutulduğu kalede restorasyon

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Eyüp Eroğlu, Restorasyon, Drakula, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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