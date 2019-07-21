Son Dakika Haberleri: KONYA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞ
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KONYA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞ

17 dakika önce

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen Esranur Bilecen'in cenazesi, Parsana Camii'nde kılanan namazın ardından Musalla Mezarlığına defdenildi.

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen Esranur Bilecen'in cenazesi, Parsana Camii'nde kılanan namazın ardından Musalla Mezarlığına defdenildi. İbrahim Serdar Olgun'un cenazesi Elmacı Mezarlığında, Hakan Yel ve Muhammed Emin Gül'ün cenazeleri Üçler Mezarlığında toprağa verildi. Muammer Can ve eşi Memduha Can'ın cenazelerinin Cihanbeyli ilçesinde,Elanur Karacadağ'ın kentte bugün toprağa verileceği ifade edildi.
KONYA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞ
İbrahim Serdar, Muhammed Emin, Üçler, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:56 Kaynak: DHA
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