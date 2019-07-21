KONYA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞ
17 dakika önce
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen Esranur Bilecen'in cenazesi, Parsana Camii'nde kılanan namazın ardından Musalla Mezarlığına defdenildi.
Konya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:56 Kaynak: DHA
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen Esranur Bilecen'in cenazesi, Parsana Camii'nde kılanan namazın ardından Musalla Mezarlığına defdenildi. İbrahim Serdar
Olgun'un cenazesi Elmacı Mezarlığında, Hakan Yel ve Muhammed Emin
Gül'ün cenazeleri Üçler
Mezarlığında toprağa verildi. Muammer Can
ve eşi Memduha Can'ın cenazelerinin Cihanbeyli
ilçesinde,Elanur Karacadağ
'ın kentte bugün toprağa verileceği ifade edildi.
Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak