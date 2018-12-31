Son Dakika Haberleri: Konya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

Konya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 5 Suriyeli gözaltına alındı.

Konya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 5 Suriyeli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 5 kişiyi takibe aldı. Ekipler, bu sabah, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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