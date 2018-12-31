Konya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 5 Suriyeli gözaltına alındı.
KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 5 Suriyeli gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 5 kişiyi takibe aldı. Ekipler, bu sabah, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: DHA
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