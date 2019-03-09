Son Dakika Haberleri: Konya'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Konya'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

56 dakika önce

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Konya'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Ömer Özcan idaresindeki 42 AAC 821 plakalı otomobil, Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde, Ayhan Doğan'ın kullandığı 42 CBJ 67 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç kaldırıma devrildi.

Kazada, Ayhan Doğan ve eşi İlknur Doğan ile otomobil sürücüsü Ömer Özcan, araçtaki Azime, Yiğit, Semra, Muhammet Ali ve Emir Özcan yaralandı.

Araçlarda sıkışan Doğan çifti ile Ömer Özcan, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayhan ve İlknur Doğan ile Ömer Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, başka bir otomobili sollamaya çalışan otomobilin yan yoldan gelen hafif ticari araca çarpması görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari aracın kaldırıma devrilmesi de yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Selçuklu, Araç, Konya, Güncel
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