Konya'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Açıkkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmail İşçan idaresindeki 42 ACA 25 plakalaı tır ile Tahsin Açıkkol'un kullandığı 16 JYB 66 plakalı tır, Ahmet Baran Caddesinde kafa kafaya çarpıştı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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