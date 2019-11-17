Son Dakika Haberleri: Konya'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
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Konya'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsmail İşçan idaresindeki 42 ACA 25 plakalaı tır ile Tahsin Açıkkol'un kullandığı 16 JYB 66 plakalı tır, Ahmet Baran Caddesinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Açıkkol, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Açıkkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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