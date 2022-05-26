Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden sanıkların yargılanmasına devam edildi

26.05.2022 15:51
Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden sanıkların yargılanmasına devam edildi

Konya'da bir gencin, ayrıldığı nişanlısının kuzeni ve arkadaşı tarafından kaçırıldığı, darbedilerek uçurumdan atıldığı ve işkenceye uğradığı iddiasına ilişkin iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da bir gencin, ayrıldığı nişanlısının kuzeni ve arkadaşı tarafından kaçırıldığı, darbedilerek uçurumdan atıldığı ve işkenceye uğradığı iddiasına ilişkin iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin U. ile İlyas T, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Müşteki Nurullah Oğuz, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Hüseyin U, suçsuz olduğunu, işkence veya darp amacı taşımadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Sanık İlyas T. de olayla bir ilgisinin bulunmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Nurullah Oğuz'un (29), 9 Eylül 2021'de Ardıçlı mevkisi yakınlarında ağır yaralı ve baygın halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Hüseyin U. ile İlyas T. tutuklanmış, sanıklar hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli cinsel saldırı", "Birden fazla kişi ile gece vakti silahla nitelikli yağma", "Cinsel amaçla, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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