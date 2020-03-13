İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle yürütülmesi planlanan "Karatay Eğitim Projesi"ne ilişkin protokolün imzalandığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Karatay'daki eğitim öğretimin daha ileriye taşınacağı belirtildi.

Açıklamada, gerçekleştirilmesi planlanan proje hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Proje, Karatay sınırları içerisinde yer alan devlet okullarımızda birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimize çanta ve kırtasiye yardımında bulunulması, ilçe genelindeki okullara materyal desteği, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına ve sosyal-kültürel yönden gelişmelerine katkı sunulması, robotik kodlama atölyelerinin oluşturulması ve daha birçok eğitim-öğretim ortamının oluşturulmasını içeriyor."

Açıklamada konuşmasına yer verilen Vali Cüneyit Orhan Toprak, birinci amaçlarının vatan ve millet sevgisi ile donanmış, bilim ve teknoloji alanlarında dünyadaki gelişmeleri takip edebilen bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı.

"Karatay Eğitim Projesi" kapsamında çeşitli eğitim faaliyetlerinin hayata geçirileceğini belirten Toprak, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.



Toprak'ın onayıyla yürürlüğe giren protokolü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük imzaladı.