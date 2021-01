-Konya'da karı kocayı öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

- Konya'da karı kocayı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da evlerinin önünde öldürülen karı koca cinayetinin ardından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özkan Can yanında getirdiği ruhsatlı silahla husumetli olduğu, daha önce boşanan fakat beraber yaşamaya devam eden Gonca Koçak ve Abdulkadir Koçak çiftini vurdu. Çift olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Özkan Can polis tarafından İstanbul Caddesi uygulama noktasında yakalandı.

Öte yandan cinayetin nedeninin yasak aşk olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, Özkan Can'ın eşi N.T. yaklaşık 1 yıl önce Abdulkadir Koçak'la ilişki yaşadığı, Abdulkadir Koçak'ın da N.T. ile yaşadığı ilişkiye ait fotoğrafları Özkan Can'a gönderdiği, bunun üzerine Can'ın eşinden boşandığı öğrenildi. Bu olayı öğrenen Gonca Koçak da eşi Abdulkadir Koçak'tan ayrıldı. Ailelerin yaşananlar üzerine, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi gibi suçlardan karşılıklı şikayetçi oldukları da öğrenildi. Her iki çiftin daha sonra birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenilirken, alışveriş dönüşü Koçak çifti Özkan Can ile karşılaşarak tartışma başladı. Tartışma sonrası Özkan Can tabancayla çifti vurarak öldürdü.

Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.