İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.A'nın kentte olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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