Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.A'nın kentte olduğunu tespit etti.
N.M.A, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.
Hakkında iki yakalama kararı bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika