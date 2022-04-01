Konya'da kısa kısa - Son Dakika

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Konya'da kısa kısa

01.04.2022 17:18
Konya'da kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Konya" projesi kapsamında başlattığı çevrim içi spor üyesi kadınlar Taşkent'te sağlıklı yaşam kampına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Konya" projesi kapsamında başlattığı çevrim içi spor üyesi kadınlar Taşkent'te sağlıklı yaşam kampına katıldı.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 110 üyenin katıldığı kampta üyelere diyetisyen eşliğinde yağ ölçümleriyle sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların, kampta iki gün boyunca doğayla iç içe temiz havanın ve spor keyfini yaşadığı belirtildi.

Belediye başkanlarından ramazan ayı mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle mesaj yayımladı.

Ramazan'ın rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğuna dikkati çeken Altay, "Bu mübarek ay vesilesiyle mahzun gönüllere şefkatle dokunalım. Kırgınlıklara, dargınlıklara son verelim. Büyüklerimizle ve yakınlarımızla hasbihal edip hal ve hatırlarını sormayı, onlarla ilgilenmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımızın ellerinden tutup teravih namazlarına gidelim, onları hediyelerle mutlu edelim." ifadesini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan'ın önemli bir ay olduğunu vurguladı.

Pekyatırmacı, bu ayda sabrın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güzelliklerle dolu olan rahmet ve mağfiret ayında, kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Bu mübarek ayın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Ramazan'a kavuşmuş olmanın mutluluğu içinde olduklarını aktardı.

Kılca, Ramazan'ın gelişiyle gönüllerin aydınlandığını vurgulayarak, "Bizleri bu yıl da Ramazan iklimine ulaştıran Yüce Rabbimize hamd ediyorum. Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve dünya üzerindeki tüm zulümlerin son bulmasını, yeryüzünün selametini, insanlığın huzurunu ve iyiliğine vesile olmasını Allah'tan diliyorum." ifadesini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, İslam, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kısa kısa - Son Dakika


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