Konya'da Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Hüseyin Kaya'nın kullandığı 42 DGE 54 plakalı midibüs, Karapınar-Ereğli kara yolunun 15. kilometresinde, Soner Şenol yönetimindeki 34 NA 5426 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, midibüs sürücüsü Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Midibüste bulunan Mustafa Aktar ile otomobil sürücüsü Soner Şenol ve aynı araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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