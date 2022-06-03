Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzeri eski cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 42 E 7527 plakalı motosiklet ile M.C. idaresindeki 42 ENL 73 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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