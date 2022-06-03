Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

03.06.2022 09:46
Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzeri eski cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 42 E 7527 plakalı motosiklet ile M.C. idaresindeki 42 ENL 73 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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