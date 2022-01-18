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Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika

Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılaması sürüyor

18.01.2022 14:09
Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılaması sürüyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Dereli, Ramazan Şaplak ve Ahmet Furkan Eryiğit ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen K.K, maktul Mehmet Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili görgüye dayalı bilgisi bulunmadığını ancak olaydan bir gün önce yaşananlara tanık olduğunu söyledi.

Olaydan bir gün önce arkadaşları Ömer S, Burak İ. ve Can Ö. ile gittikleri kuaförde sıra beklediklerini anlatan K.K, "O sırada Ramazan Şaplak, bir bayanla bulunduğumuz yerden geçiyordu. Bayan bağırıp çağırıyordu. Bunun üzerine Can Özbek, 'hayırdır bacım bir sorun mu var' şeklinde sözler söyledi. Bayan cevap vermedi ama Ramazan, 'sen ne karışıyorsun, bekle 5 dakika sonra geliyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

K.K, kısa süre sonra sanık Ramazan'ın yanlarına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ramazan, Can Özbek'e sözler söylemeye başladı ve 'bıktım, vurun, öldürün beni' dedi. Can Özbek de sinirlenerek, 'buradan git' diyerek tokat attı. Sanık bulunduğumuz yerden ayrıldı. Yarım saat sonra bu kez Özer Sarıkaya, yanımıza geldi. 'Dayılarım sizi bekliyor.' dedi. Hep birlikte belirtilen yere gittik. Burada Melih Eryiğit'in elinde pompalı av tüfeği olduğunu gördüm. Tüfeği bize doğrulttu ancak ateş etmedi. Biraz ağız dalaşı yaşandı ama kimse kimseye fiziki eylemde bulunmadı, olay yerinden kaçarak uzaklaştık."

Tanık E.K. ise olay günü mahalleden tanıdığını iddia ettiği Ramazan Şaplak, Furkan Eryiğit, Mustafa Dereli, A.Ç. ve ismini bilmediği bir kişiyle daha karşılaştığını, parka gideceklerini söyleyince onlara eşlik ettiğini belirtti.

Parka girmeden önce sanık Ramazan Şaplak'ın elinde pompalı av tüfeği gördüğünü kaydeden E.K. "Maktul Mehmet Demirtaş, Mustafa Dereli'nin elindeki silahı kast ederek hakaret içerikli sözler söyledi. Bunun üzerine Mustafa Dereli, elindeki av tüfeğini havaya kaldırarak bir el ateş etti, sonra yere attı. Sanık Ramazan'ın tüfeği yerden aldığını gördüm ortalık bir anda karıştı. Kaçarak uzaklaştık." diye konuştu.

E.K, sanık Ramazan'ın kaçarken karşı taraftakilere tüfeği ateşlediğini ve tüfekteki tüm fişekleri patlattığını gördüğünü söyleyerek, "Ramazan, tüfeği yeniden doldurarak, ateş etmeye başladı. Ardından oradan uzaklaştım, evime gittim." dedi.

Sanıklar, beyanların aleyhte olan kısımlarını kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'ta 24 Ekim 2020'de Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, mahalledeki parkta yanındaki kızla tartışan Ramazan Şaplak'a müdahale etmiş, olay kavgaya dönüşmüştü.

Mehmet Demirtaş ve arkadaşları ile zanlılar Ramazan Şaplak, Mustafa Dereli ve Ahmet Furkan Eryiğit parkta ertesi gün tekrar karşılaşınca kavga etmiş, kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.

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Mehmet Demirtaş, Ahmet Furkan, Özbek, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika
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