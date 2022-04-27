Konya'da trafiği tehlikeye atan şüphelilerin bir araca zarar vermesi kameralara yansıdı - Son Dakika
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Konya'da trafiği tehlikeye atan şüphelilerin bir araca zarar vermesi kameralara yansıdı

27.04.2022 16:45
Konya'da trafiği tehlikeye atan şüphelilerin bir araca zarar vermesi kameralara yansıdı

Konya'da trafiği tehlikeye atmalarına tepki gösteren sürücünün aracına zarar verip hakaret ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya'da trafiği tehlikeye atmalarına tepki gösteren sürücünün aracına zarar verip hakaret ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde Ahmet Y, otomobiliyle seyir halindeyken, üç otomobilin trafiği tehlikeye atarak ilerlemelerine tepki gösterdi.

Bunun üzerine araçlarından inen E.P, E.P, A.K. ile M.A.O, hakaret ettikleri Ahmet Y'nin otomobiline tekme ve yumruklarla zarar verip sileceğini kırdı.

Diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, tehdit ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın yansıdığı görüntülerde, araçlarından inen 4 kişinin otomobile tekme ve yumruk atıp sileceğini kırması yer alıyor.

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İstanbul Caddesi, Selçuklu, Hakaret, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da trafiği tehlikeye atan şüphelilerin bir araca zarar vermesi kameralara yansıdı - Son Dakika


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