Konya'da Wushu Cumhuriyet Turnuvası Taolu İl Birinciliği müsabakaları yapıldı - Son Dakika

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Wushu İl Temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan Wushu Cumhuriyet Turnuvası Taolu İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.
Nazmiye Muslu Spor Salonu'nda yapılan ve 33 sporcunun katıldığı müsabakalarda, derece alan sporcular şu şekilde:
Minikler Chanquan 1. Set Bayanlar: 1. Almina Sarı, 2. Nisa Nur Irmak, 3'üncüler Efnem Gökalp ve Kardelen Amine Öden
Chanquan 32 Form Minik Bayanlar: 1. Şeniz Nur Kömür, 2. İrem Kurt
Chanquan 32 Form Gençler 3. Set Bayanlar: 1. Sıla Özge Öden
Qiang 32 Form Minik Bayanlar: 1. Efnem Gökalp, 2. Şeniz Nur Kömür, 3. Nisa Nur Irmak
Yıldızlar 1. Guidin Unshu Bayanlar: 1. Almina Sarı
Minikler Jianshu Erkekler: 1. Salih Doğru
Minik Doshu Bayanlar: 1. Almina Sarı
Minik Nandao 32 Form Bayanlar: 1. Hayrünnisa Kalay, 2. Ecemsu Yangöz
Gençler Wudafan Bayanlar: 1. Aynur Murat
Yıldız Shaolinquan Erkekler: 1. Osman Özkay
Minik Bayanlar Daoshu 32 Form Bayanlar: 1. İrem Kurt
Minik Jianshu 32 Form Bayanlar: 1. Şeniz Nur Kömür
Minikler Gunshu 32 Form Bayanlar: 1. Gökçe Taşbaşı
Minikler Nanquan 32 Form Bayanlar: 1. Hayrünnisa Kalay, 2. Ecemsu Yangöz, 3. Gökçe Taşbaşı
Minikler Nandao Erkeklerde; 1.Furkan Osman Sayıner
Minikler Nanquan Erkekler: 1. Furkan Osman Sayıner
Minikler Nangun 32 Form Erkekler: 1. Furkan Osman Sayıner
Yıldızlar Bajiquan Bayanlar: 1. Sudem Sahra Eyiuslu
Yıldız Cailifo Bayanlar: 1. Sudem Sahra Eyiuslu
Yıldız Shaolin Bayanlar: 1. Nadire Nur Orhan
Yıldız Shaolin Dao Bayanlar: 1. Nadire Nur Orhan
Yıldız Shaolin Gun Bayanlar: 1.Nadire Nur Orhan, 2. Sudem Sahra Eyiuslu
- Kaynak: AA
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