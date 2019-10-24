Son Dakika Haberleri: Konya Kitap Günleri'nde ziyaretçi sayısı 200 bini geçti
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Konya Kitap Günleri'nde ziyaretçi sayısı 200 bini geçti

49 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'ne yoğun ilgi devam ediyor.

Konya Kitap Günleri'nde ziyaretçi sayısı 200 bini geçti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'ne yoğun ilgi devam ediyor.

Her gün binlerce kitapseverin adeta uğrak noktası olan Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki Konya Kitap Günleri, Türkiye'nin sevilen yazarları ile okuyucularını buluşturuyor.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Konya Kitap Günleri, 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Kitap Günleri'ne katılan 200 bininci ziyaretçi olan ve çiçekle karşılanan Samet Arslan'a çeşitli kitaplar da hediye edildi.

Konya Kitap Günleri'nde yazarlar Oğuz Saygın, Osman Ünal, Ali Saçıkara, Salih Sedat Ersöz, Yağmur Küçükbezirci, Meriç Turan, Mehmet Ali Bulut, Ahmet Çaycı, Hasan Ali Topbaş, Nilgün Bodur, Faik Özdengül, Mustafa Everdi gerçekleştirilen söyleşilerde, Hikmet Peker, Güven Kemerkaya, Güzel Bakır, Yunus Aker, Ramazan Olgun, Cengiz Acar, İbrahim Güzel, Şadi Kocaman, Şakir Kurtulmuş ve Mahmut Ulu da imza günü etkinliklerinde okuyucularıyla buluştu.

Konya Kitap Günleri, 27 Ekim akşamına kadar çok sayıda söyleşi, imza günü ve atölye çalışmaları ile devam edecek.

Selçuklu, Konya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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