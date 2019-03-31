Son Dakika Haberleri: Konya'nın Bozkır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya'nın Bozkır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Sadettin Saygı kazandı.

Konya'nın Bozkır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Sadettin Saygı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sadettin Saygı 7 bin 709, BBP adayı Mehmet Akif Ülker 2 bin 969, İYİ Parti adayı Kemal Esenkaya bin 26 oy aldı.

Saygı'nın öz geçmişi

Saygı, 1960 yılında Bozkır'da doğdu. 1980 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, İngilizce Bölümü'nü bitiren Saygı, daha sonra ilçede ticaretle uğraşmıştır. Saygı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Sadettin Saygı, AK Parti, Konya, Bozkır, Güncel
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