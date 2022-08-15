Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

15.08.2022 09:32
Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde bir kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğince yapılan çalışmada, Z.K. isimli şüphelinin kullandığı araçta arama yapıldı.

Aramada boya kutusuna zulalanmış 1056 gram skunk ele geçirildi.

Z.K. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Konya Valisi Özkan, aşure etkinliğine katıldı Konya Valisi Özkan, aşure etkinliğine katıldı Meram'da Dere Sosyal Tesisi'ne yeni kimlik kazandırılıyor Meram'da Dere Sosyal Tesisi'ne yeni kimlik kazandırılıyor Şüpheli araçta boya kutusunda 'skunk' ele geçirildi Şüpheli araçta boya kutusunda 'skunk' ele geçirildi
Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı
15:36 Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi
15:39 Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
15:25 Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'e sert sözler: Millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
15:31 Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi
15:01 Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
15:30 İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu
14:24 Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 16:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement