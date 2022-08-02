Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evleri ile iş yerlerine düzenlediği operasyonda yaptıkları aramalarda, 142 kök Hint keneviri, 105 gram Hint keneviri tohumu ile 356 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Yunak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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