Konya Ticaret Borsası
30.10.2020 14:41
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,287 - 2,352 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,287 - 2,352 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,287
| 2,352
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,201
| 2,304
|Düşük vasıflı buğday
| 2,119
| 2,296
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,700
| 1,744
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,745
| 1,881
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 7,970
| 8,368
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