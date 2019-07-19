Konya'ya şehit ateşi düştü
52 dakika önce
Pençe 2 Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ın acı haberi Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
Pençe 2 Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal
'ın acı haberi Konya
'nın Çeltik
ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.
Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ın şehit olmasının ardından yetkililer, şehidin Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına gitti. Yetkililer, şehit haberini ailesine verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken evin önünde bir ambulans da hazır olarak bekletildi. Dışarıda kurulan çadırda şehit ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. Şehit Önal'ın 24 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin Cumartesi günü Kaşören Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi. - KONYA
Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili, HDP'li vekilin ağabeyi çıktı Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor